2020-06-20T17:21:53+03:00
Происшествия

«Приготовил коктейль с жидким азотом». В Пермском крае осудили фокусника, по вине которого девушка получила ожог пищевода

ЧП произошло на шоу в одном из кафе города Чайковского
Алена ОВЧИННИКОВА
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Из-за коктейля с жидким азотом девушка получила ожог пищевода. Фото: Леонид Захаров.Из-за коктейля с жидким азотом девушка получила ожог пищевода. Фото: Леонид Захаров.Фото: архив "КП"
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В Чайковском осудили иллюзиониста, по вине которого девушка получила ожог пищевода. Сомнительный эксперимент фокусник проводил во время развлекательного шоу в одном из кафе города. Он объяснил посетителям, что коктейль из алкогольного напитка и жидкого азота является безопасным для их жизни и здоровья.

На предложенный фокусником эксперимент решилась молодая девушка. Она добровольно выпила содержимое бокала и тут же начала жаловаться на сильную боль.

- Девушка получила химический ожог пищевода и повреждения желудка, сообщили порталу chaiknet.ru в следственном отделе по г. Чайковский СУ СК РФ. – В отношении 24-летнего обвиняемого было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Пока шло следствие, обвиняемый полностью признал вину, раскаялся и загладил потерпевшей моральный и физический вред. На днях суд вынес ему приговор: штраф в размере 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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