«Приготовил коктейль с жидким азотом». В Пермском крае осудили фокусника, по вине которого девушка получила ожог пищевода
В Чайковском осудили иллюзиониста, по вине которого девушка получила ожог пищевода. Сомнительный эксперимент фокусник проводил во время развлекательного шоу в одном из кафе города. Он объяснил посетителям, что коктейль из алкогольного напитка и жидкого азота является безопасным для их жизни и здоровья.
На предложенный фокусником эксперимент решилась молодая девушка. Она добровольно выпила содержимое бокала и тут же начала жаловаться на сильную боль.
- Девушка получила химический ожог пищевода и повреждения желудка, сообщили порталу chaiknet.ru в следственном отделе по г. Чайковский СУ СК РФ. – В отношении 24-летнего обвиняемого было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
Пока шло следствие, обвиняемый полностью признал вину, раскаялся и загладил потерпевшей моральный и физический вред. На днях суд вынес ему приговор: штраф в размере 200 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU