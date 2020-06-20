В Перми маме утонувшей в сауне девочки предъявили обвинение

20 Июнь 2020 2020-06-20T16:51:08+03:00

Следователи допросили обвиняемую и отпустили под подписку о невыезде. Фото: архив "КП"

И отпустили под подписку о невыезде

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- 43-летней жительнице Перми предъявили обвинение в «Причинении смерти по неосторожности», - сообщили «КП»-Пермь» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Меру пресечения обвиняемой избрали в виде подписки о невыезде.

Трагедия случилась в пермской сауне в Индустриальном районе Перми 19 июня вечером. Женщина с шестилетней дочерью отдыхала в компании своих родственников и знакомых. Пока взрослые находились в помещении и поднимали тосты, девочка была предоставлена сама себе. Она купалась в бассейне, который находился на улице, и утонула.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка. Следователи допросили очевидцев, которые обнаружили девочку в воде и оказывали ей первую медицинскую помощь.

Сейчас оставшаяся на свобде пермячка готовится к похоронам дочери.

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ИСТОЧНИК KP.RU