2020-06-20T15:35:54+03:00
Происшествия

В пермской больнице после ночного ДТП скончался 31-летний мотоциклист

Ему не предоставил преимущество водитель иномарки
Алена ОВЧИННИКОВА
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После падения с мотоцикла водитель получил тяжелые травмы. Фото: ГИБДД Перми.После падения с мотоцикла водитель получил тяжелые травмы. Фото: ГИБДД Перми.
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19 июня поздно вечером в Дзержинском раи оне Перми произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель мотоцикла.

- Столкновение произошло в 23.15 на улице Малкова, - сообщили подробности в городском ГИБДД. - Со стороны улицы Энгельса в направлении шоссе Космонавтов двигался автомобиль Toyota Corolla под управлением 52-летнего водителя. В районе дома № 6 при выполнении левого поворота водитель не предоставил преимущество в движении мотоциклу Yamaha. Водитель двухколесного транспортного средства двигался по равнозначной дороге со встречного направления прямо.

После аварии 31-летнего водителя мотоцикла госпитализировали в больницу, где он скончался от полученных травм.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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