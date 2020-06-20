В Перми в Богоявленском мужском монастыре выявили зараженных COVID-19

20 Июнь 2020 2020-06-20T14:38:59+03:00

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- Дорогие братья и сестры! – обратились к своим прихожанам с помощью соцсетей священнослужители Богоявленского мужского монастыря в Верхней Курье. - В монастыре выявили зараженных COVID-19. Временно монастырь закрыт для посещения. Треб и служб в ближайшее время для прихожан не будет. Спаси Господь.

В комментариях к этому посту пермяки призывают к сознательности тех, кто посещал монастырь в последнюю неделю или общался вне монастыря с его насельниками.

- Даже если у вас нет признаков болезни, оставайтесь пожалуйста дома две недели, - просят они. - Не ходите в другие храмы. Если в каком-либо храме возникает очаг заражения, это будет на вашей ответственности. Вы можете оказаться носителями вируса, сами того не подозревая. Проявите любовь к Богу и ближним.

Напомним, за три месяца эпидемии коронавируса в Пермском крае было выявлено 3069 заболевших. За последние сутки это количество увеличилось на 68 человек.

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А всего с начала эпидемии в регионе заразились опасным заболеванием 3069 человек (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU