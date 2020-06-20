Тело пропавшего восемь месяцев назад мальчика обнаружили в Башкирии

20 Июнь 2020 2020-06-20T11:41:57+03:00

Восемь месяцев полиции не удавалось выйти на след отца, сбежавшего вместе с детьми. Фото из семейного архива.

Изменить размер текста: A A

В громком уголовном деле об исчезновении 37-летнего Артема Мазова из Башкирии с двумя сыновьями – пятилетним Вячеславом и восьмилетним Ильей появилась жуткая улика. В реке Уфимка в северной части города Уфа рыбак обнаружил тело маленького мальчика.

- 20 июня мать ребенка вызвали на опознание, она подтвердила, что погибший – один из ее сыновей, - сообщили журналисты «Комосомльской правды»-Уфа». – Сейчас в причинах смерти ребенка разбираются эксперты.

Напомним, в соседнем регионе 26 октября 2019 года после ссоры с женой мужчина ушел из дома, забрав сыновей. Его машину обнаружили около СНТ на окраине города. За информацию о судьбе пропавших, полиция пообещала вознаграждение пол миллиона рублей. Однако восемь месяцев в расследовании этого дела продвинуться не удавалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За информацию о пропавшем месяц назад с двумя детьми уфимце заплатят полмиллиона рублей

Об этом объявили в МВД по Башкирии (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU