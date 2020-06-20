2020-06-20T11:05:11+03:00
Общество

«+68». В Роспотребнадзоре сообщили о количестве заболевших в Пермском крае за сутки

А всего с начала эпидемии в регионе заразились опасным заболеванием 3069 человек
Алена ОВЧИННИКОВА
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Всего за минувшие сутки 68 жителей Пермского края заразились COVID – 19.Всего за минувшие сутки 68 жителей Пермского края заразились COVID – 19.Фото: архив "КП"
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В Роспотребнадзоре озвучили новую статистику по заболевшим коронавирусной инфекцией. Всего за минувшие сутки, 19 июня, 68 жителей Пермского края заразились COVID – 19. А всего с начала эпидемии в регионе заболели коронавирусом 3069 пациентов.

- Из 66 новых инфицированных – 30 мужчин, 31 женщина, 5 детей (4 мальчика и 1 девочка), - пояснили в пермском краевом минздраве. - Тех, кто младше 45 лет – 22 человека, 24 в возрасте 45-65, еще 15 человек старше 65 лет. Все заболевшие ранее были изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Также среди новых инфицированных зафиксировано 2 летальных исхода: у пациентов 60 и 70 лет посмертно был обнаружен COVID-19, он и стал причиной смерти. Таким образом, на сегодня зафиксировано 68 летальных исходов от COVID-19. Еще 42 случая смерти инфицированных – не от COVID-19.

Напомним, за минувшие сутки из медучреждений Пермского края было выписано рекордное количество пациентов – 193 человека, проходивших лечение от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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