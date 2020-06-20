Трехлетний малыш выпал из окна четвертого этажа в Перми

20 Июнь 2020 2020-06-20T10:36:02+03:00

Трагедия с трехлетним мальчиком произошла на улице Ким в Перми. Фото: архив "КП"

Мальчик чудом выжил, и сейчас находится в больнице

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Трагическая история произошла в Перми 19 июня. Из окна квартиры, где жил вместе со своими родителями, выпал трехлетний малыш. Мальчик чудом остался жив, с серьезными травмами его госпитализировали в больницу.

По информации источника «Комсомольской правды» в Перми трагедия произошла около 12.30 в пятницу, 19 июня, в пятиэтажном доме на улице Ким в Мотовилихинском районе города.

Сейчас по факту ЧП проводится проверка, выясняется, где находились в момент падения взрослые, которые смотрели за мальчиком. После проведения проверки будет вынесено законное решение. Не исключено возбуждение уголовного дела по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Каждый год перед наступлением теплого сезона правоохранители напоминают родителям об опасности. Проводятся акции «Родители, закройте окна», но трагедии продолжают происходить. Чаще всего малыши опираются на москитную сетку, которая прикрывает окно, и малыш, не удержавшись, летит вниз.

ИСТОЧНИК KP.RU