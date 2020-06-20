2020-06-20T10:36:02+03:00
Происшествия

Трехлетний малыш выпал из окна четвертого этажа в Перми

Мальчик чудом выжил, и сейчас находится в больнице
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Трагедия с трехлетним мальчиком произошла на улице Ким в Перми.Трагедия с трехлетним мальчиком произошла на улице Ким в Перми.Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Трагическая история произошла в Перми 19 июня. Из окна квартиры, где жил вместе со своими родителями, выпал трехлетний малыш. Мальчик чудом остался жив, с серьезными травмами его госпитализировали в больницу.

По информации источника «Комсомольской правды» в Перми трагедия произошла около 12.30 в пятницу, 19 июня, в пятиэтажном доме на улице Ким в Мотовилихинском районе города.

Сейчас по факту ЧП проводится проверка, выясняется, где находились в момент падения взрослые, которые смотрели за мальчиком. После проведения проверки будет вынесено законное решение. Не исключено возбуждение уголовного дела по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Каждый год перед наступлением теплого сезона правоохранители напоминают родителям об опасности. Проводятся акции «Родители, закройте окна», но трагедии продолжают происходить. Чаще всего малыши опираются на москитную сетку, которая прикрывает окно, и малыш, не удержавшись, летит вниз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тело пропавшего восемь месяцев назад мальчика обнаружили в Башкирии
«+68». В Роспотребнадзоре сообщили о количестве заболевших в Пермском крае за сутки
Трехлетний малыш выпал из окна четвертого этажа в Перми
В Перми пьяный водитель, пытаясь скрыться от погони, провалился в огромную траншею
За сутки в Пермском крае выписали 193 пациента, проходивших лечение от COVID-19
Угнанный в Мотовилихинском районе Перми ВАЗ обнаружили в гаражном кооперативе
Появилось видео из бассейна, где утонула 6-летняя девочка
Закрытое заседание оперштаба: в Перми продлили режим самоизоляции
В двух районах Перми отключат холодную воду
«Пермская сетевая компания» проводит гидравлические испытания теплосетей в четырех районах Перми
В Пермском крае окончены поиски 33-летнего мужчины
«Пермская сетевая компания» смонтировала 140 метров новой теплосети на улице Солдатова
В Пермском крае из-за коронавируса закрыли отделения соцзащиты
Из интерната в Добрянском районе госпитализированы с коронавирусом 39 человек
Синоптики предупреждают о грозе и сильном ветре в Пермском крае
В Перми закрылась «Шоколадница»
В Перми 2-летний мальчик выпал из окна 5 этажа
Абоненты Tele2 могут купить смартфоны Huawei со скидкой
В Пермском крае коронавирусом заболели еще 64 человек