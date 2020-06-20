2020-06-20T09:49:36+03:00
Происшествия

В Перми пьяный водитель, пытаясь скрыться от погони, провалился в огромную траншею

ЧП произошло на Героев Хасана, где сейчас идет масштабный ремонт
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: Telegram-канал ПЕРМЯЧ.Фото: Telegram-канал ПЕРМЯЧ.
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В Перми дорогая иномарка упала в глубокую траншею на улице Героев Хасана. ЧП произошло ранним утром в субботу, 20 июня. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.

По сообщению очевидцев, водитель внедорожника пытался скрыться от погони, которую устроили сотрудники ГИБДД. Предполагают, что человек за рулем иномарки был нетрезв и не остановился на требование сотрудников полиции. Петляя по улице Героев Хасана, где сейчас идет масштабный ремонт, нарушитель не заметил знаков и провалился в большую яму. На этом погоня была закончена.

- Около двух часов ночи, в дежурную часть отдела полиции Свердловского района, поступило сообщение о том, что возле ТЦ Баумолл, ездит автомобиль под управлением водителя, с признаками алкогольного опьянения, - сообщили "Комсомольской правде" в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Для проверки информации, на место выехал наряд ДПС. Около 02.25, водитель Renault Megane серебристого цвета, не выполнил требования сотрудников полиции об остановке, пытался скрыться, но не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в траншею, вырытую при производстве дорожных работ. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, 53-летний водитель госпитализирован с переломом таза.

По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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