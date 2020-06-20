За сутки в Пермском крае выписали 193 пациента, проходивших лечение от COVID-19

20 Июнь 2020 2020-06-20T08:54:42+03:00

Всего с начала эпидемии в Прикамье было выявлено 3001 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Фото: архив "КП"

А всего в регионе заразились опасной инфекцией 3001 человек

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За минувшие сутки из медучреждений Пермского края было выписано рекордное число пациентов – 193 человека, проходивших лечение от коронавируса.

- На 20 июня общее число оправившихся от COVID-19 составило 1889 человек, - сообщили в пермском краевом минздраве. - Под наблюдением специалистов еще остаются 2447 жителей Пермского края с подтвержденным диагнозом и те, кто контактировал с заболевшими.

Всего с начала эпидемии в Прикамье было выявлено 3001 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Напомним, 19 июня, на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции принято решение о продлении ограничительных мер в Пермском крае. Самоизоляция в регионе продлится до 30 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU