2020-06-20T07:47:33+03:00
Происшествия

Угнанный в Мотовилихинском районе Перми ВАЗ обнаружили в гаражном кооперативе

Задержаны двое подозреваемых
Алена ОВЧИННИКОВА
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Сотрудники полиции раскрыли угон по «горячим следам».Сотрудники полиции раскрыли угон по «горячим следам».Фото: Тимур ХАНОВ
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19 июня в отдел полиции обратился пермяк - владелец автомобиля ВАЗ-2111 и сообщил, что неизвестные угнали его машину. Транспортное средство было припарковано на улице Патриса Лумумбы в Мотовилихинском районе города. Преступление сотрудникам полиции удалось раскрыть по «горячим следам».

- В ходе оперативно - разыскных мероприятий, сотрудниками полиции в кратчайшие сроки, в гаражном кооперативе был обнаружен автомобиль, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – Угнанное транспортное средство не имело видимых повреждений. По подозрению в совершении преступления были задержаны двое подозреваемых местных жителей. Возбуждено уголовное дело по ч1 ст.166, ведется дознание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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