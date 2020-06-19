В двух районах Перми отключат холодную воду

19 Июнь 2020 2020-06-19T18:29:01+03:00

Компания «Новогор-Прикамье» будет осуществлять ремонтные работы на сетях водоотведения

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С субботы, 20 июня, по воскресенье, 21 июня, компания «Новогор-Прикамье» будет осуществлять ремонтные работы на сетях водоотведения в Мотовилихинском и Дзержинском районах города. Из-за этого без холодной воды останутся жители десятка домов.

С 9.00 до 19.00 20 июня без воды останутся жители домов по адресам:

- Крупской, 31А;

- Лебедева, 43, 44, 45, 46, 47, 48.

С 9.00 до 20.00 20 июня холодное водоснабжение отключат в домах по улицам:

- 9 января,16;

- Колхозная 1-Я, 2, 4, 8;

- Красина, 14, 16, 26, 33, 35, 38;

- Маяковского, 12А, 13, 15, 22, 24, 26, 3, 30, 31, 32, 33/1, 33/2, 33/3, 34, 36, 37, 37/2, 37/3, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46А, 48, 5, 51, 51 СТР, 53, 7, 9;

- Новоколхозная, 2;

- Сергея Есенина, 11, 13, 3/4, 5/2, 7, 9, 9А;

- Фоминская, 42, 56.

С 9.00 20 июня до 09.00 21 июня холодную воду отключат в домах по улицам:

- Добролюбова, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 4, 6;

- Макаренко, 10, 10А, 12, 12А, 14, 14А, 16, 16А, 18, 20, 8;

- Тургенева, 33, 37, 41.

ИСТОЧНИК KP.RU