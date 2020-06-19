«Пермская сетевая компания» проводит гидравлические испытания теплосетей в четырех районах Перми

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:45:57+03:00

Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с профилактикой УК и ТСЖ

Изменить размер текста: A A

Специалисты ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») с 22 июня приступают к плановой профилактике теплосетей в части жилфонда Свердловского, Индустриального, Кировского и Орджоникидзевского районов Перми. С этой даты теплоэнергетики начинают проверку теплопроводов, по которым теплоноситель поступает в многоквартирные дома и социальные объекты.

Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Клиентам/Гидравлические испытания».

Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить надежность тепловых сетей к зиме, их готовность к несению необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях.

В случае, если после завершения гидравлических испытаний, подача ГВС в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую ваш дом. Также жители могут обратиться в центральную диспетчерскую «Пермской сетевой компании» по телефону +7 (342) 243-72-99.

Гидравлические испытания: 22.06-04.07

ул. Янаульская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 22а,

23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 36, 38;

ул. Вильямса, 45, 47, 49, 53а, 53б, 59, 61, 63, 65, 67, 69;

ул. Коспашская, 12;

ул. Толбухина, 1, 1/1, 3, 9, 11, 12, 12а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 23, 33;

ул. Кабельщиков, 6, 8, 10, 17, 19;

ул. Писарева, 1, 1а, 45

Гидравлические испытания: 22.06-05.07

бульвар Гагарина, 65, 65а, 71, 71а, 73, 73а, 75, 75а, 77, 77а, 79, 79а, 81/4,

81/1, 81/2, 81/3, 83, 83а, 85, 87, 89а, 91, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 93/6, 95, 97,

99, 101, 103, 105а, 105, 107/1, 107/2;

ул. Ушинского, 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

ул. Гайдара, 1, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 8, 8а, 8б, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 16/2, 16, 18,

20;

ул. Макаренко, 31;

ул. Пушкарская, 55;

ул. Крупской, 61а, 65/1, 65/2, 68, 67, 69/2, 69/1, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78,

78а, 79а;

ул. Патриса Лумумбы, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19;

ул. Ласьвинская, 18, 32, 28а, 30, 68б, 64, 66, 68а, 70, 70а, 72, 72а, 74, 74а,

76, 76а, 78;

ул. Кировоградская, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48,

49;

ул. Автозаводская, 29, 30, 37;

ул. Адмирала Нахимова, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 25а,

27а, 27, 27/1, 27/2, 29а, 31, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37;

ул. Маршала Рыбалко, 28, 35;

ул. Невского, 25, 26, 27, 28, 30, 32;

ул. Магистральная, 12, 12а, 14, 14а, 16, 20, 22;

ул. Закамская, 20, 22, 24, 24а, 26, 32, 35а, 36, 38;

ул. Астраханская, 3, 5

Гидравлические испытания: 23.06-06.07

ул. Луначарского, 11а, 15, 19, 21, 23, 24, 26, 26а, 32, 32а, 33, 34, 35, 42;

ул. Газеты "Звезда", 30;

ул. Сибирская, 14, 16, 20, 22, 22б, 22в, 29, 27а, 27б, 31, 33;

ул. Екатерининская, 49, 51, 53, 53а, 55, 57, 59, 61, 63;

ул. Пушкина, 7, 9, 11, 13/1 ,13/8, 15, 15а, 17, 17а;

ул. Максима Горького, 33, 33а, 41;

ул. 25 Октября, 27, 28, 28а, 29;

ул. Островского, 29;

ул. Свиязева, 16, 17, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 28а, 28б, 30;

ул. Чердынская, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

ул. Леонова, 51

Гидравлические испытания: 25.06-08.07

ул. Танкистов, 11, 17, 19;

ул. Стахановская, 6, 7, 9, 10, 10а, 11, 13, 15, 18, 21, 23, 40, 40а, 42, 44;

ул. Карпинского, 17, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 36, 38, 35;

ул. Сивкова, 28;

ул. Льва Толстого, 10, 12, 17, 25, 25а, 33;

ул. Левченко, 6

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пермская сетевая компания» смонтировала 140 метров новой теплосети на улице Солдатова

Несмотря на режим самоизоляции, который затронул по срокам старт ремонтной кампании, энергетики продолжают вести подготовку к следующему отопительному сезону (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU