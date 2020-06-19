2020-06-19T14:50:30+03:00
Общество

В Пермском крае из-за коронавируса закрыли отделения соцзащиты

Сотрудников перевели на удаленную работу
Анна Маркова
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Коронавирус выявлен у социальных участковых в Перми и Нытве.Коронавирус выявлен у социальных участковых в Перми и Нытве.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Перми и Нытве среди социальных участковых выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией. Отделения соцзащиты в Свердловском районе Перми и Нытве закрыты на карантин, в них проведена санобработка.

- Сотрудники находятся на удаленном режиме, у всех взяты анализы для профилактики, - сообщает Министерство социального развития Пермского края. - В Службе социальных участковых предпринимается комплекс мер, препятствующих распространению вируса. Сотрудники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. Для них проводят инструктажи по соблюдению мер безопасности.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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