Из интерната в Добрянском районе госпитализированы с коронавирусом 39 человек

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:51:07+03:00

У 70 проживающих и 20 сотрудников подтвержден COVID-19. Фото: Игорь БУЛАТОВ

Всего COVID-19 в учреждении заражены 90 проживающих и сотрудников

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В Министерстве социального развития Пермского края прокомментировали ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, которая была зафиксирована в июне в филиалах Кучинского психоневрологического интерната в поселке Лямино и в Пермском геронтопсихиатрическом центре в селе Перемское Добрянского района.

Там были выявлены вспышки заболевания. Тестирования прошли 260 человек, которые живут в учреждении, у 70 проживающих и 20 сотрудников подтвержден COVID-19.

- Сегодня в больницы края с признаками заболевания госпитализированы 39 человек, у всех состояние здоровья легкой и средней степени тяжести с положительной динамикой, - сообщает ведомство. - Учреждения закрыты на обсервацию, разделены на «чистые» и «грязные» зоны.

Определен круг контактных лиц, у которых взяты анализы для исследования на коронавирус. Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическую проверку, проходит внутреннее расследование Министерства соцразвития. Ситуация находится на особом контроле.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU