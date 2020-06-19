Из интерната в Добрянском районе госпитализированы с коронавирусом 39 человек
В Министерстве социального развития Пермского края прокомментировали ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, которая была зафиксирована в июне в филиалах Кучинского психоневрологического интерната в поселке Лямино и в Пермском геронтопсихиатрическом центре в селе Перемское Добрянского района.
Там были выявлены вспышки заболевания. Тестирования прошли 260 человек, которые живут в учреждении, у 70 проживающих и 20 сотрудников подтвержден COVID-19.
- Сегодня в больницы края с признаками заболевания госпитализированы 39 человек, у всех состояние здоровья легкой и средней степени тяжести с положительной динамикой, - сообщает ведомство. - Учреждения закрыты на обсервацию, разделены на «чистые» и «грязные» зоны.
Определен круг контактных лиц, у которых взяты анализы для исследования на коронавирус. Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическую проверку, проходит внутреннее расследование Министерства соцразвития. Ситуация находится на особом контроле.
"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации
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ИСТОЧНИК KP.RU
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