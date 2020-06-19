Синоптики предупреждают о грозе и сильном ветре в Пермском крае
В Пермском крае по данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
19 и 20 июня ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза.
Ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный 8–13 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-12°, днем 17-22°, по северу местами до 13°.
МЧС по Пермскому краю рекомендуем быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности, которые помогут предотвратить несчастные случаи.
Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями и линиями электропередач. Избегайте парковки транспорта рядом с ними. Не разжигайте костры, не топите печи, отключите электроприборы. Соблюдайте ПДД, будьте бдительны.
ИСТОЧНИК KP.RU