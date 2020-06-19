Синоптики предупреждают о грозе и сильном ветре в Пермском крае

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:44:23+03:00

Порывы могут достигать 20 метров в секунду

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В Пермском крае по данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

19 и 20 июня ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза.

Ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный 8–13 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-12°, днем 17-22°, по северу местами до 13°.

МЧС по Пермскому краю рекомендуем быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности, которые помогут предотвратить несчастные случаи.

Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями и линиями электропередач. Избегайте парковки транспорта рядом с ними. Не разжигайте костры, не топите печи, отключите электроприборы. Соблюдайте ПДД, будьте бдительны.

ИСТОЧНИК KP.RU