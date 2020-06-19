2020-06-19T13:33:39+03:00
Общество

В Перми закрылась «Шоколадница»

Сеть кофеен не выдержала коронавирусного кризиса
Анна Маркова
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Две точки кофеен в Перми прекратили свою работу.Две точки кофеен в Перми прекратили свою работу.Фото: архив "КП"
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В Перми закрывается московская сеть кофеен «Шоколадница», об этом сообщает издание «Business Class».

Как отметила пресс-служба компании, ситуация с пандемией коронавируса внесла свои корректировки в работу ресторанно-гостиничного бизнеса.

- Ресторанный бизнес, был подвержен наибольшим экономическим изменениям и в отрасли наступил коллапс. В связи с этим наши партнеры приняли решение приостановить деятельность кофеен в Перми, - прокомментировали в компании ситуацию изданию «Business Class».

В Перми «Шоколадница» располагалась в ТРК «Столица» и на Комсомольском проспекте, 7. Эти точки прекратили работу.

Представители компании также сообщили, что не исключают возможности возвращения в бренда в Пермь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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