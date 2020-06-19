В Перми закрылась «Шоколадница»
В Перми закрывается московская сеть кофеен «Шоколадница», об этом сообщает издание «Business Class».
Как отметила пресс-служба компании, ситуация с пандемией коронавируса внесла свои корректировки в работу ресторанно-гостиничного бизнеса.
- Ресторанный бизнес, был подвержен наибольшим экономическим изменениям и в отрасли наступил коллапс. В связи с этим наши партнеры приняли решение приостановить деятельность кофеен в Перми, - прокомментировали в компании ситуацию изданию «Business Class».
В Перми «Шоколадница» располагалась в ТРК «Столица» и на Комсомольском проспекте, 7. Эти точки прекратили работу.
Представители компании также сообщили, что не исключают возможности возвращения в бренда в Пермь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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