2020-06-19T12:30:52+03:00
Общество

В Перми 2-летний мальчик выпал из окна 5 этажа

ЧП случилось в Дзержинском районе
Анна Маркова
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Медики борются за жизнь 2-летнего мальчикаМедики борются за жизнь 2-летнего мальчикаФото: архив "КП"
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В Перми 18 июня около 10 часов вечера в доме по улице Малкова случилось ЧП. Из окна квартиры на пятом этаже выпал двухлетний мальчик.

- Вызов поступил в 21.37, бригада Скорой медицинской помощи выехала на место, у ребенка сочетанная травма, он был госпитализирован в КДКБ, - сообщили в ведомстве.

- Ребенок находится в отделении анестезиологии и реанимации КДКБ, - рассказали «КП» в больнице. - Состояние крайне тяжелое. Врачи проводят весь комплекс необходимых мероприятий, борются за жизнь маленького пациента.

По факту случившегося полиция проводит проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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