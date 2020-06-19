В Перми 2-летний мальчик выпал из окна 5 этажа

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:30:52+03:00

Медики борются за жизнь 2-летнего мальчика Фото: архив "КП"

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В Перми 18 июня около 10 часов вечера в доме по улице Малкова случилось ЧП. Из окна квартиры на пятом этаже выпал двухлетний мальчик.

- Вызов поступил в 21.37, бригада Скорой медицинской помощи выехала на место, у ребенка сочетанная травма, он был госпитализирован в КДКБ, - сообщили в ведомстве.

- Ребенок находится в отделении анестезиологии и реанимации КДКБ, - рассказали «КП» в больнице. - Состояние крайне тяжелое. Врачи проводят весь комплекс необходимых мероприятий, борются за жизнь маленького пациента.

По факту случившегося полиция проводит проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU