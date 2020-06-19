В Перми 2-летний мальчик выпал из окна 5 этажа
В Перми 18 июня около 10 часов вечера в доме по улице Малкова случилось ЧП. Из окна квартиры на пятом этаже выпал двухлетний мальчик.
- Вызов поступил в 21.37, бригада Скорой медицинской помощи выехала на место, у ребенка сочетанная травма, он был госпитализирован в КДКБ, - сообщили в ведомстве.
- Ребенок находится в отделении анестезиологии и реанимации КДКБ, - рассказали «КП» в больнице. - Состояние крайне тяжелое. Врачи проводят весь комплекс необходимых мероприятий, борются за жизнь маленького пациента.
По факту случившегося полиция проводит проверку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Перми в один день из двух домов выпали мужчина и женщина
Пострадавших увезли в больницу (подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU