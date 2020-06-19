В Пермском крае коронавирусом заболели еще 64 человек

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:06:34+03:00

Всего заболевших с начала эпидемии больше 3000

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В Прикамье за минувшие сутки медики выявили коронавирусную инфекцию еще у 64 человек. Всего в регионе на 19 июня 3001 заболевший COVID-19.

Из новых пациентов 44 госпитализированы, 27 проходят лечение амбулаторно.

Также за прошлые сутки от опасной болезни скончались четыре пациента. Таким образом, в регионе с начала эпидемии умерли 106 человек, у которых был выявлен коронавирус.

Ежесуточный прирост больных составил 2,2% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе.

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Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,77 (на 18 июня – 0,76). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8. Из 63 новых инфицированных – 23 мужчины, 38 женщин, 3 ребенка (3 мальчика). Среди взрослых: младше 45 лет – 22 человека, 29 человек в возрасте 45-65, 9 человек старше 65 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU