В Пермском крае коронавирусом заболели еще 64 человек
В Прикамье за минувшие сутки медики выявили коронавирусную инфекцию еще у 64 человек. Всего в регионе на 19 июня 3001 заболевший COVID-19.
Из новых пациентов 44 госпитализированы, 27 проходят лечение амбулаторно.
Также за прошлые сутки от опасной болезни скончались четыре пациента. Таким образом, в регионе с начала эпидемии умерли 106 человек, у которых был выявлен коронавирус.
Ежесуточный прирост больных составил 2,2% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе.
"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации
Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,77 (на 18 июня – 0,76). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8. Из 63 новых инфицированных – 23 мужчины, 38 женщин, 3 ребенка (3 мальчика). Среди взрослых: младше 45 лет – 22 человека, 29 человек в возрасте 45-65, 9 человек старше 65 лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Пермском крае от коронавируса умерли молодые женщина и мужчина
За сутки от опасной болезни скончались четыре пациента (подробнее...)
В Перми хирургическое отделение ГКБ №2 им. Граля закрыто на обсервацию
У четырех сотрудников и девяти пациентов COVID-19 (подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Перми и Пермском крае»