2020-06-19T11:32:34+03:00
Общество

В Пермском крае от коронавируса умерли молодые женщина и мужчина

За сутки от опасной болезни скончались четыре пациента
Анна Маркова
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Медики не смогли спасти трех пациентов с коронавирусной инфекцией.Медики не смогли спасти трех пациентов с коронавирусной инфекцией.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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По информации Минздрава, в Пермском крае от коронавируса за минувшие сутки скончались три человека. Двое из них - молодые мужчина и женщина. Мужчины было 34 года, женщине - 36. Еще одной пациентке было 69 лет. Также среди новых инфицированных зафиксирован 1 летальный исход: у пациента 83 лет посмертно был обнаружен COVID-19, он и стал причиной смерти.

Таким образом в регионе с начала эпидемии умерли 106 человек, у которых был выявлен коронавирус.

Напомним, по данным за вчерашние сутки в крае выявлено 65 новых случаев заражения COVID-19: 44 человека проходят лечение в больницах, 21 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Также известна последняя информация по выздоровевшим пациентам. Врачи помогли вылечиться от коронавирусной инфекции еще 11 пермякам. Общее число выздоровевших от COVID-19 составило 1696. Под наблюдением специалистов остаются 2247 жителей Пермского края.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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