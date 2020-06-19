2020-06-19T10:03:57+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

«ЭнергосбыТ Плюс» определит лучшее ТСЖ Пермского края

Акция будет проходить с июля по сентябрь 2020 года
Виктор Правдин
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В 2019 году в акции «Лучшее ТСЖ» приняли участие более 50 жилищных организаций. Фото: «ЭнергосбыТ Плюс»В 2019 году в акции «Лучшее ТСЖ» приняли участие более 50 жилищных организаций. Фото: «ЭнергосбыТ Плюс»
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Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о старте акции «Лучшее ТСЖ». На подарки от энергокомпании могут претендовать участники, добросовестно работающие на благо жителей управляемых домов.

Акция будет проходить с июля по сентябрь 2020 года. В период ее действия энергетики оценят ТСЖ по нескольким критериям. Среди них: отсутствие задолженности за отопление и горячую воду, уровень оснащенности общедомовыми приборами коммерческого учета, регулярность передачи их показаний в ресурсоснабжающую организацию и степень подготовки дома к отопительному сезону. Кроме того, важно, чтобы у ТСЖ отсутствовали неурегулированные судебные споры с поставщиками энергоресурсов. Победители акции будут определены по совокупности исполнения каждого из требований.

Лучшие ТСЖ будут отмечены денежными призами, которые могут быть направлены на благоустройство территории либо на иные проекты, которые повысят качество жизни в доме. Заявиться на участие, а также получить подробную информацию об акции можно у специалистов филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по телефону в Перми: +7 (342) 243-69-73, телефону call-центра 8-800- 700-10-32.

В 2019 году в акции «Лучшее ТСЖ» приняли участие более 50 жилищных организаций из Перми, Березников, Краснокамска и Чайковского. Победители получили сертификаты на проведение благоустройства придомовых территорий. Кроме того, все финалисты получили информационные доски для размещения в подъездах своих домов.

- Участие в конкурсе на звание лучшего ТСЖ — это знак того, что руководство товарищества собственников жилья добросовестно и качественно выполняет свою работу, стараясь оправдать доверие избравших его жителей. Мы поддерживаем такие товарищества, помогаем им сделать их дома комфортнее для жителей, — отмечает Анатолий Лаврентьев, заместитель директора Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по техническим вопросам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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