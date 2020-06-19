В Перми 22-летний водитель автобуса сбил ребенка на пешеходном переходе
В Перми 18 июня около 6 часов вечера Свердловском районе по улице Пушкина автобус Volgabus, за рулем которого был 22-летний водитель, поворачивая на улицу Островского, сбил 12-летнего мальчика.
- По предварительной информации, ребенок переезжал проезжую часть на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - сообщает ГИБДД по городу Перми.
Мальчик получил травмы, ему рекомендовано амбулаторное лечение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Пермском крае мотоцикл с подростками столкнулся с мопедом
В ночной аварии пострадали три человека (подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU