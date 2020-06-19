В Перми 22-летний водитель автобуса сбил ребенка на пешеходном переходе

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:59:50+03:00

Мальчик переезжал дорогу на зеленый сигнал светофора. Фото ГИБДД по городу Перми.

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В Перми 18 июня около 6 часов вечера Свердловском районе по улице Пушкина автобус Volgabus, за рулем которого был 22-летний водитель, поворачивая на улицу Островского, сбил 12-летнего мальчика.

- По предварительной информации, ребенок переезжал проезжую часть на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - сообщает ГИБДД по городу Перми.

Мальчик получил травмы, ему рекомендовано амбулаторное лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU