В Прикамье еще 11 человек вылечили от коронавируса
В Пермском крае врачи помогли вылечится от коронавирусной инфекции еще 11 пациентам. Общее число выздоровевших от COVID-19 составило 1696. Под наблюдением специалистов остаются 2247 жителей Пермского края.
Напомним, на утро 19 июня в Прикамья выявлено 2937 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации
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ИСТОЧНИК KP.RU
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