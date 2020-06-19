В Прикамье еще 11 человек вылечили от коронавируса

19 Июнь 2020 2020-06-19T07:48:20+03:00

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В Пермском крае врачи помогли вылечится от коронавирусной инфекции еще 11 пациентам. Общее число выздоровевших от COVID-19 составило 1696. Под наблюдением специалистов остаются 2247 жителей Пермского края.

Напомним, на утро 19 июня в Прикамья выявлено 2937 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU