В Перми произошел крупный пожар, есть погибший
Площадь возгорания 350 кв. метров
Крупный пожар произошел на улице Промышленной. Фот: ГУ МЧС по Пермскому краю.
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В Перми сегодня утром, 19 июня, произошел пожар на улице Промышленной. Горела крыша здания ангарного типа.
- Площадь горения составила 350 кв. метров, - сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. - Пожарными эвакуированы 12 человек. В ликвидации принимают участие 57 человек, 21 единица техники, в том числе от МЧС 46 человек личного состава, 16 единиц техники.
Во время тушения огня огнеборцы обнаружили мужчину без сознания, он погиб. Сейчас пожар локализован.
ИСТОЧНИК KP.RU