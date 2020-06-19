2020-06-19T08:23:38+03:00
Общество

В Перми произошел крупный пожар, есть погибший

Площадь возгорания 350 кв. метров
Анна Маркова
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Крупный пожар произошел на улице Промышленной. Фот: ГУ МЧС по Пермскому краю.Крупный пожар произошел на улице Промышленной. Фот: ГУ МЧС по Пермскому краю.
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В Перми сегодня утром, 19 июня, произошел пожар на улице Промышленной. Горела крыша здания ангарного типа.

- Площадь горения составила 350 кв. метров, - сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. - Пожарными эвакуированы 12 человек. В ликвидации принимают участие 57 человек, 21 единица техники, в том числе от МЧС 46 человек личного состава, 16 единиц техники.

Во время тушения огня огнеборцы обнаружили мужчину без сознания, он погиб. Сейчас пожар локализован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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