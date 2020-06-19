2020-06-19T06:52:10+03:00
Общество

Пермячка отсудила у магазина 240 тысяч рублей за неисправный телефон

Он перестал включаться и заряжаться
Анна Маркова
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Также магазин заплатит штраф в размере 81 272,20 рублей.Также магазин заплатит штраф в размере 81 272,20 рублей.
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Жительница Перми купила в магазине iPhone за 100 990 рублей, но через несколько дней телефон перестал включаться и заряжаться. Девушка отнесла устройство в сервисный центр, отремонтировать его должны в течении 45 дней. Но, спустя 45 дней телефон ей так и не отдали. Девушка потребовала вернуть деньги за бракованный товар, но магазин отказался это сделать. Тогда девушка обратилась в суд.

- Суд оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу, что соответствии с Законом «О защите прав потребителей» ответчиком нарушен срок проведения гарантийного ремонта телефона, - сообщает Ленинский суд города Перми. Суд исковые требования удовлетворил.

Компания, которая продала телефон, придется заплатить девушке сумму за телефон по договору купли-продажи 100 990 рублей, неустойку за нарушение сроков устранения недостатков 23 227, 70 рублей, неустойку за невыполнение требования о возврате уплаченной по договору суммы в размере 33 326,70 рублей, компенсацию морального вреда 5000 рублей, штраф в размере 81 272,20 рублей, в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 4 650,89 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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