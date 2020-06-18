В пермском аэропорту прокомментировали столпотворение пассажиров перед вылетом трех рейсов на Москву

18 Июнь 2020 2020-06-18T19:22:50+03:00

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В воскресенье, 14 июня, в Международном аэропорту «Пермь» перед одной работающей линией досмотра одновременно скопилось несколько десятков пассажиров, вылетающих в столицу.

- Нестандартная ситуация произошла во время регистрации трех вечерних рейсов в Москву SU-1768, S7-1158 и S7-1156, - прокомментировали жалобы пассажиров на официальном Telegram-канале пермского аэропорта. - В таком режиме служба досмотра обслуживает вечерние рейсы с апреля. За этот период скоплений пассажиров не наблюдалось. Но в связи с переносом дневного рейса авиакомпании S7 Airlines в Домодедово на вечернее время, а также отменой двухнедельного карантина для пассажиров из Москвы, загрузка рейсов значительно возросла.

Камеры видеонаблюдения аэропорта зафиксировали максимальное скопление пассажиров в период с 18.30 до 19.20 часов. В это время очередь перед зоной досмотра составляла около 30 человек. А всего досмотр прошли 313 пассажиров (по пять человек в минуту).

- При этом на фотографиях в социальных сетях складывается ощущение, что очередь растянута, - объясняют в аэропорту. - Это связано с необходимостью социального дистанцирования пассажиров в очереди. К тому же значительное количество пассажиров прибыло в аэропорт преимущественно к концу регистрации на рейс.

Есть предположение, что столпотворение пассажиров могло произойти из-за массового увольнения сотрудников.

- Сообщаем, что с марта 2020 года по настоящее время за всеми сотрудниками авиапредприятия, в том числе досмотра, сохранены рабочие места, - заверили в аэропорту. - В связи с эпидемиологической ситуацией дополнительный персонал аэропорта задействуется по необходимости, в зависимости от нагрузки. К сожалению, 14 июня Международный аэропорт «Пермь» не предусмотрел количество необходимых сотрудников, так как ранее, в эти же часы обслуживания, работников службы досмотра было достаточно для своевременного выполнения предполетных процедур.

ИСТОЧНИК KP.RU