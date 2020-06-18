В Перми хирургическое отделение ГКБ №2 им. Граля закрыто на обсервацию

18 Июнь 2020 2020-06-18T18:27:12+03:00

Изменить размер текста: A A

С 16 июня на прием и выписку закрыто хирургическое отделение в ГБУЗ ПК «ГКБ № 2 им. Ф.Х. Граля». Причина – у одного из сотрудников выявлен COVID-19.

Тестирование прошли все, кто с ним контактировал, в итоге у четырех сотрудников и девяти пациентов был подтвержден COVID-19. Сейчас специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемическое расследование.

- В отделении на обсервации под наблюдением медицинских работников остались девять контактных пациентов, - сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края. - В обсервации на дому находятся три сотрудника и семь пациентов отделения. Пять пациентов госпитализированы в ГБУЗ ПК «Клиническая медико-санитарная часть № 1».

В отделении, закрытом на обсервацию, проводятся противоэпидемические мероприятия. Пациенты, нуждающиеся в оказании медицинской помощи, будут перемаршрутизированы в другие помещения отделения хирургии.

ИСТОЧНИК KP.RU