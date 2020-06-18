2020-06-18T18:27:12+03:00
Общество

В Перми хирургическое отделение ГКБ №2 им. Граля закрыто на обсервацию

У четырех сотрудников и девяти пациентов COVID-19
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: краевой минздрав.Фото: краевой минздрав.
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С 16 июня на прием и выписку закрыто хирургическое отделение в ГБУЗ ПК «ГКБ № 2 им. Ф.Х. Граля». Причина – у одного из сотрудников выявлен COVID-19.

Тестирование прошли все, кто с ним контактировал, в итоге у четырех сотрудников и девяти пациентов был подтвержден COVID-19. Сейчас специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемическое расследование.

- В отделении на обсервации под наблюдением медицинских работников остались девять контактных пациентов, - сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края. - В обсервации на дому находятся три сотрудника и семь пациентов отделения. Пять пациентов госпитализированы в ГБУЗ ПК «Клиническая медико-санитарная часть № 1».

В отделении, закрытом на обсервацию, проводятся противоэпидемические мероприятия. Пациенты, нуждающиеся в оказании медицинской помощи, будут перемаршрутизированы в другие помещения отделения хирургии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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