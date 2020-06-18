Райффайзенбанк: большинству россиян на полгода хватит сбережений на 500 тыс. рублей

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:34:05+03:00

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Большинству россиян для комфортной жизни в течение полугода нужны накопления на сумму до 500 тыс. рублей, показал опрос жителей крупных городов, проведенный Райффайзенбанком. Самыми популярными способами для накоплений россияне назвали вклады и накопительные счета.

Сбережения и цели

Большинство россиян (60%) формируют накопления. При этом 42% опрошенных оценили свои сбережения менее чем в 100 тыс. рублей, 37% накопили по 100-500 тыс. рублей. У 21% респондентов сбережения составили более полумиллиона рублей. На формирование подушки безопасности обычно уходит от шести месяцев до трех лет. При этом большинство россиян оценили свой доход менее чем в 60 тыс. рублей в месяц, а 60-90 тыс. рублей ежемесячно зарабатывает каждый десятый.

Чаще всего россияне делают сбережения в рублях — так ответили две трети опрошенных. 24% копят и в рублях, и в иностранной валюте, диверсифицируя вложения. Обычно деньги хранят на счетах в банках или в ценных бумагах, но каждый пятый держит часть сбережений дома наличными. При этом мужчины чаще, чем женщины хранят все деньги в банках – 73% против 63%. Женщины стараются разделить сбережения, чтобы иметь наличные дома под рукой – так ответила каждая четвертая участница опроса.

При этом для комфортной жизни в течение полугода большинству опрошенных нужно менее 500 тыс. рублей. Каждый пятый хочет накопить от 500 тыс. до 1 млн рублей. Самые большие накопления нужны жителям Москвы, Казани и Новосибирска —до 9% опрошенных хотели бы накопить 1-3 млн рублей. А в Санкт-Петербурге каждый десятый считает достаточными сбережения на сумму более 3 млн рублей.

Самым популярным способом копить деньги остается банковский вклад – такой ответ дали 49% респондентов. На втором месте накопительные, а на третьем - текущие счета. Около 2% россиян выбирают другие способы – чаще всего это инвестиции через брокерский счет или ИИС. Некоторые предпочитают открывать металлические счета или инвестировать в ПИФы.

- Мы видим, что многие люди меняют свои сберегательные привычки. Кто-то задумывается о необходимости откладывать средства впервые, а кто-то ищет более интересные инструменты для накопления. Растет спрос на накопительные счета, инвестиционные инструменты, но большая доля клиентов все еще выбирает традиционные вклады, что подтверждает наше исследование. Поэтому полного замещения вкладов другими продуктами в ближайшее время, конечно, не произойдет, – отмечает Эльвира Емец, директор Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

Как россияне поступали с вкладами

За последние три месяца большинство опрошенных россиян (80%) не меняли структуру сбережений. Однако каждый пятый закрыл часть или все вклады, главным образом, потому, что понадобились деньги – на крупную покупку или другие цели. Каждый третий нашел вкладам более выгодную замену. И только 6% отказывались от вкладов из-за будущего налогообложения доходов по ним.

Главной альтернативой вкладу россияне называют накопительный счет – его выбрали 37% опрошенных. Его преимуществом стала возможность свободно управлять деньгами – пополнять и снимать средства в любой момент. Около 7% рассказали, что открыли брокерский счет, столько же опрошенных перешли на наличные. А 30% заявили, что потратили снятые со вкладов деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU