В Перми дело 17-летний подростка, который на Lexus сбил девушку передали в суд

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:16:19+03:00

Мария шла на автобусную остановку, чтобы сесть на автобус и ехать домой к мужу. Фото: семейный архив.

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Следователи направили в суд уголовное дело в отношении 17-летнего подростка. Его обвиняют ч. 3 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Напомним, авария произошла, 6 мая на пересечении шоссе Космонавтов и улицы братьев Игнатовых. Внедорожник Lexus несся через перекресток на огромной скорости и сбил 24-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть, чтобы сесть на автобус и ехать домой.

Сам момент аварии на камеры видеонаблюдения не попал, но то, с какой скоростью мчалась иномарка до столкновения, можно судить по видео, опубликованному пермской Дирекцией дорожного движения.

От страшного удара девушку, переходившую проезжую часть, отбросило на несколько десятков метров. Она скончалась от травм, несовместимых с жизнью, до приезда медиков «скорой помощи».

- В ходе следствия также установлено, что 17-летний подросток не имеет водительского удостоверения, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU