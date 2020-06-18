2020-06-18T13:21:26+03:00
Общество

В больницах Америки температуру пациентам будут измерять пермские терминалы

Всего за границу планируется отправить 400 таких систем
Анна Маркова
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Автономные терминалы Promobot Thermocontrol измеряют температуру всего за 5 секунд на расстоянии до 25 см.Автономные терминалы Promobot Thermocontrol измеряют температуру всего за 5 секунд на расстоянии до 25 см.
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В Америку в течении 8 месяцев отправится 400 терминалов «Промобот Термоконтроль», которые будут измерять температуру людей в больницах и клиниках.

Первые два терминала уже отправились в Нью-Йорк. Еще около 100 устройств планируется установить в Европе

- В эксплуатации станции проще, чем тепловизоры и даже ручные термометры. В отличии от последних, российские терминалы Thermocontrol работают без участия человека и их не нужно заряжать, - отмечает Майкл Хауэлл, директор компании, которая специализируется на поставке медицинского оборудования в клиники и госпитали на восточном побережье Америки.

Автономные терминалы Promobot Thermocontrol измеряют температуру всего за 5 секунд на расстоянии до 25 см. Точность измерения составляет 0,2 градуса. Средняя пропускная способность терминалов - более 500 человек в час.

- Станция состоит из бесконтактного термометра, установленного на подвижном модуле, камеры для детекции лиц, дисплея и динамика для информирования и металлического основания. - Кроме точного, быстрого и надежного измерения, терминал «Термоконтроль» обеспечивает сохранность полученных при измерении данных. Все результаты фиксируются в специальный журнал - веб-сервис, с помощью которого можно в режиме реального времени контролировать температуру в потоке людей. Кроме того, они могут быть внедрены в системы безопасности - например, управлять доступом в здание и не пускать потенциально опасных посетителей через турникет», - рассказывает директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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