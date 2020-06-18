В Перми в один день из двух домов выпали мужчина и женщина

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:55:45+03:00

Причины, по которым жители города выпали из окон, не уточняются Фото: Василий Вахрин

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В среду, 17 июня, около 15.00 со второго этажа частного дома по улице Новобродовская, 196 выпала 30-летняя женщина. С различными травмами пострадавшую госпитализировали в Пермскую краевую клиническую больницу.

В этот же день около 23.00 с третьего этажа дома по улице Кочегаров, 59 выпал 47-летний мужчина. С различными травмами его госпитализировали в больницу имени Гринберга.

Причины, по которым жители города выпали из окон, не уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU