В Перми в один день из двух домов выпали мужчина и женщина
Пострадавших увезли в больницу
Причины, по которым жители города выпали из окон, не уточняютсяФото: Василий Вахрин
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В среду, 17 июня, около 15.00 со второго этажа частного дома по улице Новобродовская, 196 выпала 30-летняя женщина. С различными травмами пострадавшую госпитализировали в Пермскую краевую клиническую больницу.
В этот же день около 23.00 с третьего этажа дома по улице Кочегаров, 59 выпал 47-летний мужчина. С различными травмами его госпитализировали в больницу имени Гринберга.
Причины, по которым жители города выпали из окон, не уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU