2020-06-18T12:55:45+03:00
Происшествия

В Перми в один день из двух домов выпали мужчина и женщина

Пострадавших увезли в больницу
Виктор Правдин
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Причины, по которым жители города выпали из окон, не уточняютсяПричины, по которым жители города выпали из окон, не уточняютсяФото: Василий Вахрин
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В среду, 17 июня, около 15.00 со второго этажа частного дома по улице Новобродовская, 196 выпала 30-летняя женщина. С различными травмами пострадавшую госпитализировали в Пермскую краевую клиническую больницу.

В этот же день около 23.00 с третьего этажа дома по улице Кочегаров, 59 выпал 47-летний мужчина. С различными травмами его госпитализировали в больницу имени Гринберга.

Причины, по которым жители города выпали из окон, не уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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