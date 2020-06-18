2020-06-18T12:41:35+03:00
Общество

Члены избирательных комиссий в Пермском крае прошли тестирование на коронавирус

При проведении Общероссийского голосования по изменению Конституции РФ в Прикамье используют почти два миллиона масок
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Основной акцент в проведении Общероссийского голосования сегодня сделан на безопасности всех участников этого процессаОсновной акцент в проведении Общероссийского голосования сегодня сделан на безопасности всех участников этого процессаФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Члены комиссий прошли тестирование на COVID-19, положительных случаев не было выявлено. Об этом сообщает пресс-служба крайизбиркома.

- Всем участникам голосования на входе в помещение для голосования или при голосовании на придворовой территории и «на дому» будут вручаться перчатки, маска и индивидуальная авторучка. Члены избирательных комиссий будут находиться в индивидуальных защитных экранах для лица, а при голосовании «на дому», которое впервые будет проводиться бесконтактно, – еще и медицинских халатах. При входе на участки будет возможность обработать антисептиками руки и обувь. Для указанных выше целей в комиссии поставляется почти 2 млн. масок и столько же пар перчаток и одноразовых ручек, 60 тонн антисептиков, более 700 000 антибактериальных салфеток; пошито почти 70 000 халатов, изготовлено более 15 000 защитных экранов для лица для членов комиссий. Участки будут обеспечены 1800 единицами бесконтактных термометров и антибактериальных ковриков.

- Основной акцент в проведении Общероссийского голосования сегодня сделан на безопасности всех участников этого процесса. Поэтому предпринимаемые комиссиями меры нацелены на обеспечение именно таких условий голосования как на участке, так и на дому или придомовых территориях,- рассказал, председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации

00:00
00:00

Накануне дня голосования и дней, предшествующих дню голосования, а также после голосования помещения всех участков будут полностью продезинфицированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Перми и Пермском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В больницах Америки температуру пациентам будут измерять пермские терминалы
В Перми в один день из двух домов выпали мужчина и женщина
Члены избирательных комиссий в Пермском крае прошли тестирование на коронавирус
В Березниковском округе газ придет в сотни домов
В Пермском крае мотоцикл с подростками столкнулся с мопедом
В Пермском крае 65 новых заболевших коронавирусом за сутки
В Перми родители молодого мужчины просят о помощи
Плановая медицинская помощь в Перми во время коронавируса: когда и кому можно будет получить
В Прикамье еще 29 пациентов выздоровели от коронавируса
В Перми несколько десятков домов останутся без воды
В Перми ребенка увезли в больницу с детской площадки
Замминистра здравоохранения Пермского края прокомментировал заражение коронавирусом у сотрудников роддома
В Пермском крае на пожаре спасли мужчину
«Отказались от одежды и косметики». На что тратили деньги пермяки, пока сидели на самоизоляции
«Следы крови ведут от школы к подъезду». Ранним утром в Перми зарезали парня
В Прикамье из-за коронавируса увеличили сроки реализации сертификатов по программе «Молодая семья»
Родительский контроль, видеонаблюдение и оптический интернет: «Ростелеком» в Прикамье обозначил летние телеком-тренды
Райффайзенбанк: большинство россиян планируют крупные покупки в ближайшие полгода
В ночь на 17 июня с Камского моста упал мужчина
В Перми начнут работать фонтаны
В Пермском крае за сутки от коронавируса умерли 6 человек
За сутки в Пермском крае коронавирусом заболели еще 67 человек
В Перми на Каме всплыл труп мужчины
Стало известно, когда откроют набережную в Перми
В Пермском крае в ДТП погиб 24-летний водитель
Декларация в мобильном: клиенты Райффайзенбанка из малого и микро бизнеса могут формировать отчетность в приложении