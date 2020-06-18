Члены избирательных комиссий в Пермском крае прошли тестирование на коронавирус

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:41:35+03:00

Основной акцент в проведении Общероссийского голосования сегодня сделан на безопасности всех участников этого процесса Фото: Василий Вахрин

При проведении Общероссийского голосования по изменению Конституции РФ в Прикамье используют почти два миллиона масок

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Члены комиссий прошли тестирование на COVID-19, положительных случаев не было выявлено. Об этом сообщает пресс-служба крайизбиркома.

- Всем участникам голосования на входе в помещение для голосования или при голосовании на придворовой территории и «на дому» будут вручаться перчатки, маска и индивидуальная авторучка. Члены избирательных комиссий будут находиться в индивидуальных защитных экранах для лица, а при голосовании «на дому», которое впервые будет проводиться бесконтактно, – еще и медицинских халатах. При входе на участки будет возможность обработать антисептиками руки и обувь. Для указанных выше целей в комиссии поставляется почти 2 млн. масок и столько же пар перчаток и одноразовых ручек, 60 тонн антисептиков, более 700 000 антибактериальных салфеток; пошито почти 70 000 халатов, изготовлено более 15 000 защитных экранов для лица для членов комиссий. Участки будут обеспечены 1800 единицами бесконтактных термометров и антибактериальных ковриков.

- Основной акцент в проведении Общероссийского голосования сегодня сделан на безопасности всех участников этого процесса. Поэтому предпринимаемые комиссиями меры нацелены на обеспечение именно таких условий голосования как на участке, так и на дому или придомовых территориях,- рассказал, председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин.

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Накануне дня голосования и дней, предшествующих дню голосования, а также после голосования помещения всех участков будут полностью продезинфицированы.

ИСТОЧНИК KP.RU