2020-06-18T11:48:17+03:00
Общество

В Березниковском округе газ придет в сотни домов

Глава региона Дмитрий Махонин поручил наращивать темпы газификации в Прикамье
Андрей МАТЛИН
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Фото: краевое правительство.Фото: краевое правительство.
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В мае этого года на заседании Совета глав муниципальных образований Прикамья глава региона Дмитрий Махонин говорил о необходимости ускорения газификации населенных пунктов и домов в Пермском крае.

- Недавно регионы получили право увеличивать инвестиционную надбавку с 25 до 35 процентов, и мы можем направить дополнительные средства на строительство распределительных газопроводов, - отметил глава региона Дмитрий Махонин. - Это позволит привести более экономичный вид топлива в большее число населенных пунктов. Люди ждут газ в свои дома.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин предложил главам городов и районов края сохранить и наращивать темпы газификации в муниципальных образованиях.

Сейчас в регионе ведется строительство 26 распределительных и 4 межпоселковых газопроводов в 15 муниципальных районах за счет средств краевого и местного бюджетов, - в частности, в Юрле, Соликамске, Добрянке в селе Черное Краснокамского района.

Началось строительство распределительного газопровода в Березниках. В этом городе, в микрорайоне Семино, будет уложено 8 километров газовых сетей, их проложат по улицам Челюскинцев, Кунгурской, Дачной, Соликамской, Пятилетки, Мира, по переулкам Кирпичный и Быгельский. И уже в конце года жители 150 домов смогут подключиться к газу.

Также в Березниковском городском округе достраивают межпоселковый газопровод к поселку Нартовка с отводом на поселок Чкалово протяженностью и строительство распределительных сетей низкого давления в поселке Чкалово. В результате газ смогут подключить жители еще 470 домовладений.

Для того, чтобы голубое топливо смогло прийти в дома, в Пермском крае предусмотрели целую серию мероприятий. Газопроводы прокладываются до фасадов домов, что позволяет снизить стоимость подключения к газу. Пенсионерам, малоимущим, а также многодетным семьям часть платы за подключение компенсируют из бюджета. Кроме того, «Газпром Газораспределение Пермь» по инициативе краевых властей практикует «выездные окна». Газовики сами приезжают в территории по заявкам глав поселений и оформляют необходимые документы на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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