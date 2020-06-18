2020-06-18T11:13:46+03:00
Происшествия

В Пермском крае мотоцикл с подростками столкнулся с мопедом

В ночной аварии пострадали три человека
Анна Маркова
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ДТП произошло в Чайковском районе.ДТП произошло в Чайковском районе.Фото: архив "КП"
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В Чайковском районе в селе Альняш дорожное происшествие случилось на улице Ленина в 2.20 ночи. Дорогу не поделили 20-летний молодой человек, который был за рулем мопеда и мотоцикл с 17-летним водителем и 15-летней пассажиркой.

- По предварительной информации, в районе дома № 76 молодой человек на мопеде выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с мотоциклом, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В результате ДТП оба водителя и 15-летняя девочка с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу.

- Установлено, что молодые люди управляли двухколесными транспортными средствами, не имея на то прав, - поясняют в полиции. - В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

ИСТОЧНИК KP.RU

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