В Пермском крае 65 новых заболевших коронавирусом за сутки

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:51:24+03:00

Всего в регионе число заболевших приближается к трем тысячам

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В Пермском крае увеличилось общее число заболевших коронавирусной инфекцией. По данным за минувшие сутки, новых случаев зарегистрировано 65. Всего заболевших 2937 человек с начала эпидемии.

Из новых заболевших: 44 человека проходят лечение в больницах, 21 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Также за прошлый день в регионе выздоровели еще 29 пациентов, которые проходили лечение от коронавирусной инфекции. Опасную болезнь победили 1685 человек.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

Под наблюдением специалистов остаются 2247 жителей Пермского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU