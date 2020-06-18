В Перми родители молодого мужчины просят о помощи
Они не могут найти его уже неделю
К родителям не приехал и до сих пор о нем ничего не известно.
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В Перми пропал 27-летний молодой человек, Шилов Денис. Последний раз он выходил на связь 11 июня в 21.30. В это время он позвонил родителям и сказал, что выезжает к ним со Старых Водников. Ехать нужно было до остановки «Рынок» в Закамске.
К родителям не приехал и до сих пор о нем ничего не известно.
Все, кто что-нибудь знает о нем, видел его в эти дни, просьба сообщить по тел. 89824409031, 89128823802
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ИСТОЧНИК KP.RU