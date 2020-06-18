18 Июнь 2020 2020-06-18T08:31:57+03:00

Работать медучреждения будут по предварительной записи.

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В Пермском крае в условиях ограничительных мер постепенно возобновляется работа поликлиник.

Плановая медицинская помощь в Перми во время коронавируса: когда и кому можно будет получить, рассказали в Минздраве.

С 10 июня абитуриенты могут получить медицинскую справку (поданным ранее проведенным осмотрам)

С 22 июня начнутся предварительные медицинские осмотры абитуриентов, обследование детей перед госпитализацией, профилактические осмотры детей до года.

Также с 22 июня пермяки смогут получить плановую медицинскую помощь узких специалистов в детских, взрослых и стоматологических поликлиниках.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

С 1 июля возобновят работу молочные кухни, выездная работа донорской службы.

Работать медучреждения будут по предварительной записи. Для безопасности врачей и пациентов между приемами введен интервал в 15 минут. Обязательно ношение масок и перчаток.

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ИСТОЧНИК KP.RU