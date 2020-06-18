Плановая медицинская помощь в Перми во время коронавируса: когда и кому можно будет получить
В Пермском крае в условиях ограничительных мер постепенно возобновляется работа поликлиник.
Плановая медицинская помощь в Перми во время коронавируса: когда и кому можно будет получить, рассказали в Минздраве.
С 10 июня абитуриенты могут получить медицинскую справку (поданным ранее проведенным осмотрам)
С 22 июня начнутся предварительные медицинские осмотры абитуриентов, обследование детей перед госпитализацией, профилактические осмотры детей до года.
Также с 22 июня пермяки смогут получить плановую медицинскую помощь узких специалистов в детских, взрослых и стоматологических поликлиниках.
"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации
С 1 июля возобновят работу молочные кухни, выездная работа донорской службы.
Работать медучреждения будут по предварительной записи. Для безопасности врачей и пациентов между приемами введен интервал в 15 минут. Обязательно ношение масок и перчаток.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Замминистра здравоохранения Пермского края прокомментировал заражение коронавирусом у сотрудников роддома
Он назвал случай занесения коронавируса в родильный дом стандартным (подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Перми и Пермском крае»