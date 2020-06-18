В Прикамье еще 29 пациентов выздоровели от коронавируса

18 Июнь 2020 2020-06-18T07:18:55+03:00

Больше двух тысяч остаются под наблюдением врачей

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В Пермском крае за минувшие сутки выписали еще 29 пациентов, которые проходили лечение от коронавирусной инфекции. На 18 июня всего в регионе опасную болезнь победили 1685 человек.

Под наблюдением специалистов остаются 2247 жителей Пермского края.

Напомним, на утро 18 июня в Прикамья выявлено 2872 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU