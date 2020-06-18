В Перми несколько десятков домов останутся без воды
В Перми 19 июня с 10 часов утра пересохнут краны в части Индустриального района Перми. Рабочие будут проводить ремонтные работы по адресу: Космонавта Беляева, 61в. Обещают закончить через сутки. Воду включат 20 июня к 10.00.
Без воды останутся жители домов:
Андроновская 1-Я, 7А
Свиязева, 41, 43, 45, 47, 49
Верховая 3-Я, 10
Встречная, 31, 31А, 33, 35, 35А, 37
Газосварщиков, 10
Гамовская 1-Я, 47, 92
Дивьинская, 89/1
Заливная, 31
Ипподромная 1-Я, 5
Карьерная 1-Я, 54
Конструкторская, 24
Кордонная 2-Я, 4
Космонавта Беляева, 59, 61, 81
Космонавтов, 170, 174, 178, 180, 182, 186, 188, 190, 194, 198, 303
Нефтяников, 38
Ремонтная 2-Я, 20
Сталеваров, 30
Экскаваторная, 20, 35, 35А, 37А, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 60
Энергетиков, 26, 38, 38А, 50
ИСТОЧНИК KP.RU