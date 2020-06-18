2020-06-18T07:08:42+03:00
Общество

В Перми несколько десятков домов останутся без воды

Рабочие будут проводить ремонтные работы
Анна Маркова
Поделиться:
Жителям рекомендуют запастись водой на сутки.Жителям рекомендуют запастись водой на сутки.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Перми 19 июня с 10 часов утра пересохнут краны в части Индустриального района Перми. Рабочие будут проводить ремонтные работы по адресу: Космонавта Беляева, 61в. Обещают закончить через сутки. Воду включат 20 июня к 10.00.

Без воды останутся жители домов:

Андроновская 1-Я, 7А

Свиязева, 41, 43, 45, 47, 49

Верховая 3-Я, 10

Встречная, 31, 31А, 33, 35, 35А, 37

Газосварщиков, 10

Гамовская 1-Я, 47, 92

Дивьинская, 89/1

Заливная, 31

Ипподромная 1-Я, 5

Карьерная 1-Я, 54

Конструкторская, 24

Кордонная 2-Я, 4

Космонавта Беляева, 59, 61, 81

Космонавтов, 170, 174, 178, 180, 182, 186, 188, 190, 194, 198, 303

Нефтяников, 38

Ремонтная 2-Я, 20

Сталеваров, 30

Экскаваторная, 20, 35, 35А, 37А, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 60

Энергетиков, 26, 38, 38А, 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми родители молодого мужчины просят о помощи
Плановая медицинская помощь в Перми во время коронавируса: когда и кому можно будет получить
В Прикамье еще 29 пациентов выздоровели от коронавируса
В Перми несколько десятков домов останутся без воды
В Перми ребенка увезли в больницу с детской площадки
Замминистра здравоохранения Пермского края прокомментировал заражение коронавирусом у сотрудников роддома
В Пермском крае на пожаре спасли мужчину
«Отказались от одежды и косметики». На что тратили деньги пермяки, пока сидели на самоизоляции
«Следы крови ведут от школы к подъезду». Ранним утром в Перми зарезали парня
В Прикамье из-за коронавируса увеличили сроки реализации сертификатов по программе «Молодая семья»
Родительский контроль, видеонаблюдение и оптический интернет: «Ростелеком» в Прикамье обозначил летние телеком-тренды
Райффайзенбанк: большинство россиян планируют крупные покупки в ближайшие полгода
В ночь на 17 июня с Камского моста упал мужчина
В Перми начнут работать фонтаны
В Пермском крае за сутки от коронавируса умерли 6 человек
За сутки в Пермском крае коронавирусом заболели еще 67 человек
В Перми на Каме всплыл труп мужчины
Стало известно, когда откроют набережную в Перми
В Пермском крае в ДТП погиб 24-летний водитель
Декларация в мобильном: клиенты Райффайзенбанка из малого и микро бизнеса могут формировать отчетность в приложении