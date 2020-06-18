В Перми ребенка увезли в больницу с детской площадки
Мальчик упал со спортивного сооружения
Мальчик упал с двухметровой высоты.Фото: Анна МАЛЫШЕВА
Изменить размер текста:
В Перми 16 июня на детской площадке во дворе дома Островского,
93Б пострадал ребенок. 9-летний мальчик упал со спортивного сооружения, высота около 2 метров.
Ребенок травмировался, ему вызвали «скорую». Бригада медиков увезла ребенка в больницу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
10-летнего мальчика, который в Прикамье 4 дня блуждал по тайге, выписали из больницы
Костя Лунегов рассказал, что мечтает стать суворовцем (подробнее...)
В Пермском крае в реке утонул ребенок
Трагедия произошла на реке Колва (подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU