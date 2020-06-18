2020-06-18T06:26:57+03:00
Общество

В Перми ребенка увезли в больницу с детской площадки

Мальчик упал со спортивного сооружения
Анна Маркова
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Мальчик упал с двухметровой высоты.Мальчик упал с двухметровой высоты.Фото: Анна МАЛЫШЕВА
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В Перми 16 июня на детской площадке во дворе дома Островского,

93Б пострадал ребенок. 9-летний мальчик упал со спортивного сооружения, высота около 2 метров.

Ребенок травмировался, ему вызвали «скорую». Бригада медиков увезла ребенка в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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