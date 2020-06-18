В Перми ребенка увезли в больницу с детской площадки

18 Июнь 2020 2020-06-18T06:26:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми 16 июня на детской площадке во дворе дома Островского,

93Б пострадал ребенок. 9-летний мальчик упал со спортивного сооружения, высота около 2 метров.

Ребенок травмировался, ему вызвали «скорую». Бригада медиков увезла ребенка в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

10-летнего мальчика, который в Прикамье 4 дня блуждал по тайге, выписали из больницы

Костя Лунегов рассказал, что мечтает стать суворовцем (подробнее...)

В Пермском крае в реке утонул ребенок

Трагедия произошла на реке Колва (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU