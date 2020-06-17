Замминистра здравоохранения Пермского края прокомментировал заражение коронавирусом у сотрудников роддома
- Первоначально коронавирус обнаружили у сотрудников отделения реанимации новорожденных, - объясняет замминистра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин - Сразу после этого были взяты мазки у контактировавших с ними лиц, а также у сотрудников смежных отделений. В результате инфекцию обнаружили у 7 человек.
Замминистра назвал случай занесения коронавируса в родильный дом стандартным. Единственным отличием является само медучреждение - роддом.
- К сожалению, случаи заражения коронавирусом в медицинских организациях происходят. В большей степени это связано с тем, что увеличивается число людей с бессимптомным протеканием болезни, - говорит Камкин.
Замминистра отметил, что случаев заражения коронавирусом среди новорожденных нет.
В соответствии с предписанием Роспотребнадзора с 16 июня в роддоме прекращены прием и выписка пациентов. В медучреждении проводятся необходимые эпидемические мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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