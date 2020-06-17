2020-06-17T20:57:44+03:00
Общество

Замминистра здравоохранения Пермского края прокомментировал заражение коронавирусом у сотрудников роддома

Он назвал случай занесения коронавируса в родильный дом стандартным
Виктор Правдин
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Замминистра отметил, что случаев заражения коронавирусом среди новорожденных нет. Фото: Роддом ГКБ имени М.А. ТверьеЗамминистра отметил, что случаев заражения коронавирусом среди новорожденных нет. Фото: Роддом ГКБ имени М.А. Тверье
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- Первоначально коронавирус обнаружили у сотрудников отделения реанимации новорожденных, - объясняет замминистра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин - Сразу после этого были взяты мазки у контактировавших с ними лиц, а также у сотрудников смежных отделений. В результате инфекцию обнаружили у 7 человек.

Замминистра назвал случай занесения коронавируса в родильный дом стандартным. Единственным отличием является само медучреждение - роддом.

- К сожалению, случаи заражения коронавирусом в медицинских организациях происходят. В большей степени это связано с тем, что увеличивается число людей с бессимптомным протеканием болезни, - говорит Камкин.

Замминистра отметил, что случаев заражения коронавирусом среди новорожденных нет.

В соответствии с предписанием Роспотребнадзора с 16 июня в роддоме прекращены прием и выписка пациентов. В медучреждении проводятся необходимые эпидемические мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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