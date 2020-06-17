В Пермском крае на пожаре спасли мужчину

17 Июнь 2020 2020-06-17T18:11:17+03:00

Когда огнеборцы приехали на место ЧП, из дома уже успели эвакуироваться 25 человек. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Он не мог сориентироваться и выйти из горящей квартиры

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Поздно вечером 15 июня в квартире на 4 этаже по улице Октябрьская в Горнозаводске начался пожар. Когда огнеборцы приехали на место ЧП, из дома успели эвакуироваться 25 человек, но в квартире, где произошло возгорание, оставался мужчина.

- На момент начала пожара он спал, - сообщают в пресс-службе МЧС по Пермскому краю. - Проснувшись, не смог сориентироваться и выйти самостоятельно из-за сильного задымления. Обнаружен и выведен звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам.

Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Огонь повредил шкаф, двери, стены в комнате.

- На пожаре никто не пострадал. В ликвидации участвовали 7 единиц техники и 18 человек личного состава. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются, - добавили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU