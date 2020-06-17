2020-06-17T14:09:12+03:00
Общество

«Следы крови ведут от школы к подъезду». Ранним утром в Перми зарезали парня

Следователи возбудили уголовное дело
Анна Маркова
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Молодой мужчина скончался во дворе дома на улице Дружбы.Молодой мужчина скончался во дворе дома на улице Дружбы.
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В Перми в Мотовилихинском районе, сегодня около 6 часов утра произошло убийство молодого мужчины.

- Утром я гулял с собакой и увидел на аллее у школы №116 у лавочки лужу крови, и криминалисты работали, - рассказал очевидец. - С этого места следы крови вели к дому № 17 на улице Дружбы. Там между автомобилями лежал мужчина. Полицейский ходил по парку искал нож.

- Преступление было зарегистрировано полицей, - сообщили в пресс-службе МВД по городу Перми. - Дело передано в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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