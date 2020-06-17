В Прикамье из-за коронавируса увеличили сроки реализации сертификатов по программе «Молодая семья»

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:43:33+03:00

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В Пермском крае продлили сроки реализации сертификатов по программе «Молодая семья». Такое решение было принято на заседании краевого правительства.

Если раньше господдержкой в 10 процентов от стоимости жилья молодые семьи должны были воспользоваться в течение полугода, то теперь этот срок увеличен до 8 месяцев. А время, в течение которого можно реализовать свидетельство на господдержку в 30-35 процентов от стоимости жилья увеличили с 7 до 9 месяцев. На продление сроков реализации сертификатов могут рассчитывать семьи, получившие документы в период с 1 февраля по 5 мая 2020 года.

Также в Прикамье планируют почти вдвое сократить очереди на получение этого вида господдержки.

- Денежные средства, которые будут направлены по программе с 2020 по 2022 год, составят порядка 3,5 миллиардов рублей, - отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин. - Если раньше семьи стояли в очереди и 8, и 10 лет, то с 2020 года этот показатель будет составлять 3-4 года. Почти для 7 тысяч семей благодаря этому жилищная проблема будет решена, что является достаточно неплохим показателем.

По информации министра социального развития Пермского края Павла Фокина, в очереди на получение господдержки в рамках программы «Молодая семья» сейчас стоят более 8,5 тысяч семей. За 2017-2019 годы на их поддержку было предусмотрено 1,4 миллиарда рублей, и более 3 тысяч семей приобрести жилье.

Программа «Молодая семья» реализуется в Пермском крае более 10 лет. Размер федеральной социальной выплаты составляет 30-35 процентов, региональной – 10 процентов от средней стоимости жилья. На семью из четырех человек это составляет 827 620 и 234 274 рублей. Кроме того при рождении нового ребенка в семьях-участниках федеральной программы дополнительно выплачиваются средства в размере 5 процентов (109 130 рублей), а в семьях-участниках региональной программы – 100 процентов от основной выплаты. Федеральные социальные выплаты можно направить на первоначальный взнос на приобретение жилья: ипотеку, покупку и строительство жилого помещения. Региональная выплата может быть направлена также на реконструкцию и завершение ранее начатого строительства, что очень важно для сельских территорий.

Фото: инфографика краевого Минсоцразвития.

ИСТОЧНИК KP.RU