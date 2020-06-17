Родительский контроль, видеонаблюдение и оптический интернет: «Ростелеком» в Прикамье обозначил летние телеком-тренды

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:34:48+03:00

Эксперты компании отметили, что в апреле и мае традиционно растет количество заявок от владельцев загородных домов, дач и коттеджей. Фото: Pixabay

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Эксперты ведущего цифрового провайдера страны компании «Ростелеком» в рамках онлайн-пресс-конференции обозначили актуальные телеком-тренды для жителей Пермского края в летний сезон 2020 года.

Специалисты подвели итоги работы в весенний период, а также подсказали пермякам, как развлечь и обезопасить детей, которые остались дома из-за эпидемиологической ситуации в регионе. Основными яркими отличиями второго квартала 2020 года для провайдера стали значительное увеличение потребления интернет-трафика и телесмотрения на фоне массовой самоизоляции жителей Прикамья, а также рост спроса на установку видеокамер для сохранности своего имущества в квартирах и на дачах.

Если в апреле 2019 года жители Пермского края скачали 28,5 тысяч терабайт информации, то в 2020-м году этого же месяца – уже 47,5 тысяч. Всего весной 2020 года жители края потребили на 46% больше интернет-трафика, чем за аналогичный период 2019 года.

Эксперты компании отметили, что в апреле и мае традиционно растет количество заявок от владельцев загородных домов, дач и коттеджей на подключение к высокоскоростному интернету, а также рассказали о дальнейших планах по строительству оптики в Прикамье.

По словам Анны Сюзевой, директора по работе с массовым сегментом Пермского филиала ПАО «Ростелеком», в 2019 году «Ростелеком» за счет собственных средств модернизировал аналоговые линии связи в регионе, заменив их оптическими.

Специалисты сформировали самую современную телекоммуникационную инфраструктуру в населенных пунктах региона, таким образом еще почти 20 000 семей Прикамья сегодня имеют доступ к полному спектру современных цифровых сервисов, что особенно актуально в период самоизоляции.

Строительство оптики в частный сектор – одно из приоритетных направлений работы компании. В первом полугодии 2020 года качественная связь была организована для 20 коттеджных поселков Прикамья в Бардинском, Чайковском, Осинском, Кудымкарском, Большесосновском, Чусовском и других районов края. До конца 2020 года оптические линии связи будут проведены в еще 40 малоэтажных населенных пунктов региона. В целом в Пермском крае доля абонентов «Ростелекома», подключенных к широкополосному доступу в интернет по оптическим каналам связи, составляет 71%.

В планах компании ежегодно увеличивать эту цифру, в том числе посредствам перевода абонентов с аналоговых линий связи на оптические. Безусловными трендами этого лета по мнению экспертов компании станут видеонаблюдение и интерактивное телевидение на базе цифрового видеосервиса Wink.

- Домашнее видеонаблюдение – однозначный тренд лета. Сейчас пора отпусков, люди уезжают на природу, навещают родных, живущих в других городах, перебираются на дачу. Чтобы не переживать о сохранности имущества, многие ставят дома камеры «Ростелекома». С начала 2020 года спрос на услугу «Видеонаблюдение» в Прикамье вырос на 40 процентов. Сегодня это однозначно один из главных сервисов для спокойствия за своих близких и уверенности в сохранности имущества, – рассказала директор проектно-продуктового офиса макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Юлия Наурузбаева.

Также эксперты компании отметили резко возросший интерес к платформе Wink «Лицей»: в период самоизоляции показатели подключения к обучающему сервису выросли в 30 раз. В летний период дети смогут прослушать на платформе заданные на каникулы книги, подтянуть иностранный язык с помощью интересных видеороликов, посмотреть видеоуроки от лучших лекторов страны и мира.

Большинство школьников Пермского края остались на все лето дома. Снять беспокойство за домочадцев поможет родителям функция «Родительский контроль»: это ограничение неподходящего по возрасту контента в интернете и интерактивном телевидении «Ростелекома», а также контроль использования электронных устройств ребенка даже в офлайн-режиме. Функция доступна на неограниченном количестве любых устройств.

ИСТОЧНИК KP.RU