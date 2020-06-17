В ночь на 17 июня с Камского моста упал мужчина
После падения течением его затянуло под мост
Фото: Василий Вахрин
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- Сперва он был в воде в нашем поле зрения, а после течением его затянуло под мост, - рассказывают очевидцы произошедшего. - Мы вызвали спасателей и полицейских.
В пресс-службе УВД по Перми сообщили, что вызов дежурному сотруднику поступил около полуночи.
- На место выехали сотрудники полиции и спасатели. 34-летнего мужчину обнаружили возле третьей опоры моста (ближе к левому берегу). Спасатели на лодке достали его из воды и с признаками переохлаждения передали сотрудникам скорой помощи, - рассказали в УВД.
ИСТОЧНИК KP.RU