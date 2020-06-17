2020-06-17T12:21:06+03:00
Общество

В Перми начнут работать фонтаны

Их запуск планируется 18 июня
Анна Маркова
Поделиться:
Первым заработает фонтан у Театра-Театра.Первым заработает фонтан у Театра-Театра.Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Перми с завтрашнего дня, 18 июня, начнут работать фонтаны. Первыми запустят те, что на площади перед Театром-Театром и перед зданием Законодательного собрания.

Чтобы не допускать массового скопления людей, светомузыкальные вечерние представления проводиться не будут. Постепенно начнут работать и другие фонтаны города.

- В будни фонтаны будут радовать жителей и гостей города с 12.00 до 0.00, а в выходные и праздничные дни - с 9.00 до 1.00, - рассказали в Пермблагоустройстве.

На следующий день после каждых выходных и праздников на фонтанах будут проводиться профилактические работы, фонтаны будут работать с 18.00 до 0.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ночь на 17 июня с Камского моста упал мужчина
В Перми начнут работать фонтаны
В Пермском крае за сутки от коронавируса умерли 6 человек
За сутки в Пермском крае коронавирусом заболели еще 67 человек
В Перми на Каме всплыл труп мужчины
Стало известно, когда откроют набережную в Перми
В Пермском крае в ДТП погиб 24-летний водитель
Декларация в мобильном: клиенты Райффайзенбанка из малого и микро бизнеса могут формировать отчетность в приложении
Парад Победы-2020 в Перми состоится
В Пермском крае ожидается самая холодная ночь на этой неделе
В Пермском крае еще 70 человек вылечились от коронавируса
В Пермском крае иномарка протаранила автобус, есть пострадавшие
В Пермском крае в реке утонул ребенок
"Прошу, помогите мне найти сына!" В Перми разыскивают молодого человека, который поехал ремонтировать машину и пропал
В Прикамье девушка утонула на глазах друзей
В Перми закроют перекресток улиц Революции и Куйбышева
Из-за коронавируса в Перми закрыли роддом
В Перми разрешили посещать кладбища
В Перми скончался известный артист Валерий Серегин
В Перми сотрудники ФСБ выезжали в частный дом, где произошел взрыв
В Перми запущены новые автобусные маршруты
Специалисты Центра медицинской профилактики рассказали, как избежать перегрева и солнечного удара у детей
АКРА подтвердило рейтинг Райффайзенбанка на уровне ААА(RU)
Глава Пермского края предложил жителям присоединиться к Манифесту общественного согласия
22 июня вся Россия замолчит на минуту
Клиенты Райффайзенбанка смогут увидеть полные реквизиты карты в мобильном приложении
Торговый дом ПЗСП предоставляет скидку на газобетонные блоки
Дмитрий Махонин заявился на выборы губернатора Прикамья в качестве самовыдвиженца