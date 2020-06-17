В Перми начнут работать фонтаны
В Перми с завтрашнего дня, 18 июня, начнут работать фонтаны. Первыми запустят те, что на площади перед Театром-Театром и перед зданием Законодательного собрания.
Чтобы не допускать массового скопления людей, светомузыкальные вечерние представления проводиться не будут. Постепенно начнут работать и другие фонтаны города.
- В будни фонтаны будут радовать жителей и гостей города с 12.00 до 0.00, а в выходные и праздничные дни - с 9.00 до 1.00, - рассказали в Пермблагоустройстве.
На следующий день после каждых выходных и праздников на фонтанах будут проводиться профилактические работы, фонтаны будут работать с 18.00 до 0.00.
ИСТОЧНИК KP.RU