В Пермском крае за сутки от коронавируса умерли 6 человек
В Пермском крае за минувшие сутки умерли 6 пациентов с положительным результатом на COVID-19. Из них у двоих пациентов 81 и 58 лет коронавирус был обнаружен после смерти.
- Основной причиной смерти у обоих стал COVID-19, - говорят в Минздраве. - Таким образом, на сегодня зафиксировано 57 летальных исходов пациентов от COVID-19. Еще 40 случаев смерти инфицированных - не от COVID-19, а от сопутствующих заболеваний.
Общее число смертей с коронавирусом в регионе с начала пандемии достигло 97.
"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации
Напомним, в Пермском крае за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили еще у 67 человек. Всего заболевших с начала эпидемии - 2872 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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