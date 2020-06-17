В Пермском крае за сутки от коронавируса умерли 6 человек

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:29:34+03:00

Общее число смертей с коронавирусом в регионе с начала пандемии достигло 97. Фото: Игорь БУЛАТОВ

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В Пермском крае за минувшие сутки умерли 6 пациентов с положительным результатом на COVID-19. Из них у двоих пациентов 81 и 58 лет коронавирус был обнаружен после смерти.

- Основной причиной смерти у обоих стал COVID-19, - говорят в Минздраве. - Таким образом, на сегодня зафиксировано 57 летальных исходов пациентов от COVID-19. Еще 40 случаев смерти инфицированных - не от COVID-19, а от сопутствующих заболеваний.

Общее число смертей с коронавирусом в регионе с начала пандемии достигло 97.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

Напомним, в Пермском крае за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили еще у 67 человек. Всего заболевших с начала эпидемии - 2872 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU