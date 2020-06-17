За сутки в Пермском крае коронавирусом заболели еще 67 человек

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:52:02+03:00

Всего заболевших с начала эпидемии в Пермском крае - 2872 человека. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили еще у 67 человек. Роспотребнадзор сообщает, что среди новых случаев COVID-19: 33 человека проходят лечение в больницах, 32 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.

Из 65 новых инфицированных - 18 мужчин, 38 женщин, 9 детей (5 мальчиков и 4 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет - 20 человек, 20 человек в возрасте 45-65, 16 человек старше 65 лет.

В Минздраве региона рассказали, что чаще всего дети заражаются от родителей или близких родственников - бабушек и дедушек. Из сегодняшних 9-и случаев 7 - заболели именно так, у других 2 контакт не установлен.

Всего заболевших с начала эпидемии в Пермском крае - 2872 человека.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

В Пермском крае еще 70 человек вылечились от коронавируса

Лечение продолжают 1058 пациентов (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU