2020-06-17T10:39:47+03:00
Общество

Стало известно, когда откроют набережную в Перми

Об этом сообщил глава города
Анна Маркова
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Детские площадки на набережной будут закрыты.Детские площадки на набережной будут закрыты.Фото: Василий Вахрин
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В Перми все же происходит плавное смягчение ограничительных мер. Во время оперативного штаба в начале недели, на котором решился вопрос о продлении режима, глава города Дмитрий Самойлов предложил открыть для посетителей набережную.

- Провел переговоры с Роспотребнадзором по поводу открытия набережной, - сообщил в своем Instagram Дмитрий Самойлов. - Считаю, что с соблюдением мер предосторожности ее можно открыть для посещения.

С 18 июня набережная снова будет доступна для горожан. Будут работать кафе в режиме на вынос, туалеты, но детские площадки по-прежнему будут закрыты.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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