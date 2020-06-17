Стало известно, когда откроют набережную в Перми
В Перми все же происходит плавное смягчение ограничительных мер. Во время оперативного штаба в начале недели, на котором решился вопрос о продлении режима, глава города Дмитрий Самойлов предложил открыть для посетителей набережную.
- Провел переговоры с Роспотребнадзором по поводу открытия набережной, - сообщил в своем Instagram Дмитрий Самойлов. - Считаю, что с соблюдением мер предосторожности ее можно открыть для посещения.
С 18 июня набережная снова будет доступна для горожан. Будут работать кафе в режиме на вынос, туалеты, но детские площадки по-прежнему будут закрыты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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