2020-06-17T10:15:45+03:00
Происшествия

В Пермском крае в ДТП погиб 24-летний водитель

Его пассажир с серьезными травмами в больнице
Анна Маркова
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В результате автомобиль перевернулся на крышу. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.В результате автомобиль перевернулся на крышу. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.
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В Пермском крае в Гремячинском районе около 6 часов утра произошло ДТП. За рулем был 24-летний водитель местный житель с ним был пассажир. По улице Кольцевой в поселке Южный они ехал на автомобиле ВАЗ-21144.

- По предварительной информации, молодой человек, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет, машина опрокинулась, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

Водитель ВАЗа погиб на месте, 20-летний пассажир с травмами головы и позвоночника госпитализирован в больницу.

- Установлено, что ранее автолюбитель многократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, - сообщают в полиции. - Проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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