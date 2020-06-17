В Пермском крае в ДТП погиб 24-летний водитель
В Пермском крае в Гремячинском районе около 6 часов утра произошло ДТП. За рулем был 24-летний водитель местный житель с ним был пассажир. По улице Кольцевой в поселке Южный они ехал на автомобиле ВАЗ-21144.
- По предварительной информации, молодой человек, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет, машина опрокинулась, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
Водитель ВАЗа погиб на месте, 20-летний пассажир с травмами головы и позвоночника госпитализирован в больницу.
- Установлено, что ранее автолюбитель многократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, - сообщают в полиции. - Проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU